Уряд розширив напрями використання мікрогрантів за програмою «Власна справа»

19 травня 2023, 20:39

Кабінет Міністрів розширив напрями використання мікрогрантів за програмою “Власна справа” та збільшив терміни для отримувачів на укладання угоди про надання коштів й відкриття банківського рахунку.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 19 травня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Грантова програма “Власна справа” є найбільш затребуваною серед українців, які хочуть відкрити або розвивати свій бізнес. Сьогодні ми вчергове вдосконалюємо програму, щоб зробити її більш зручною для бізнесу”, - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

З її слів, фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту до 250 тис. грн отримали вже понад 4 тисячі підприємців на загальну суму 1 млрд грн. За грантові кошти відкрились нові малі і мікробізнеси, компанії започаткували нові напрямки, розширили виробництво товарів та послуг. На створених отримувачами мікрогрантів робочих місцях вже працюють тисячі українців.

Прийняте урядом рішення передбачає: розширення переліку напрямів використання коштів мікрогранту - отримувачі зможуть придбати за них транспортні засоби, які необхідні для здійснення підприємницької діяльності, збільшення строку з 15 до 20 робочих днів, впродовж яких особа, визнана переможцем грантової програми, має зареєструвати ФОП, якщо вона не є підприємцем, а також укласти договір про надання мікрогранту й відкрити рахунок у банку для зарахування коштів.

Передбачається першочергове працевлаштування офіційно зареєстрованих безробітних на створені згідно з умовами надання мікрогранту робочі місця - після підписання угоди про надання мікрогранту Державний центр зайнятості інформує підприємця про наявність потрібних йому відповідних кандидатів серед зареєстрованих безробітних, у разі їх відсутності комплектування робочих місць здійснюється підприємцем самостійно.

Окрім цього, в разі невиконання отримувачем коштів обов'язкової умови щодо створення впродовж 6 місяців одного-двох робочих місць (залежно від суми мікрогранту) та працевлаштування на них працівників, він повинен буде повернути ці кошти державі, тощо.

Як повідомлялось, за грантовою програмою “Власна справа” українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8 тис. нових робочих місць.

На програму “Власна справа” цьогорічним бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дасть змогу видати близько 10 тис. мікрогрантів.