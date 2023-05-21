У Львові погасили першу в Україні марку, створену за допомогою штучного інтелекту

22 травня 2023, 20:25

У Львівській ОВА погасили поштову марку, присвячену народному художнику України Івану Марчуку. Марку створив художник Володимир Козюк з використанням штучного інтелекту.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

«Марка представляє наших українців, а саме генія сучасності, генія мистецтва Івана Марчука. Для початку тираж складатиме 1000 екземплярів – як подарунок для тих наших іноземних партнерів, які прославляють Україну і допомагають ЗСУ, біженцям, волонтерським та іншим доброчинним організаціям, які знаходяться за межами України», – сказав автор ідеї, міжнародний громадський діяч Юрій Котик.

Зазначається, марку створив художник Володимир Козюк з використанням штучного інтелекту – це перша марка в Україні, яку створили із застосуванням ШІ.

Директор Львівської дирекції АТ «Укрпошта» Євген Кравчук зазначив, що унікальна поштова марка з зображенням українського генія, – це спосіб розповісти світові про культурних, громадських та інших відомих діячів України.

Як відомо, Іван Марчук народився на Тернопільщині 1936 року та навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва. У СРСР забороняли малювати будь-що, крім політично виважених робіт у стилі соціалістичного реалізму. Будь-яка спроба відхилитися від норми розцінювалася, як ворожа для радянського устрою. Марчук не хотів працювати за надиктованими канонами радянської влади. Митець принципово не пішов на співпрацю із "совєтами", бо хотів свободи в творчості. Художник вигадав власну техніку написання робіт – пльонтаризм. Це сплетіння у зображенні безлічі штрихів. Тоді так ніхто не вмів малювати. Однак Марчук не зумів досягнути у ті часи визнання, адже партія в його роботах вбачала націоналістичну загрозу. Довгих 15 років він провів у творчій ізоляції. Перший шанс показати людям свою творчість випав аж у 1974 році. Після кількох акцій протесту з боку митців, радянська влада дозволила їм презентувати свої роботи на неофіційних майданчиках.

У 90-х роках Іван Марчук виїхав до США, де нарешті зміг вільно показувати свої картини на багатьох виставках. Роботи Марчука вражали європейців у Мюнхені, Парижі та Лондоні. У 2001 році митець повернувся в Україну. Він став єдиним українцем, який увійшов до «100 геніїв сучасності» від The Daily Telegraph. Марчуку присвоїли звання народного художника. Також митець став лауреатом Національної премії Шевченка.

Фото: пресслужба ЛОВА