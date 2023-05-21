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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Економіка
22 травня 2023, 19:35

Українське сільське господарства зазнало $40,2 мільярда збитків через війну - KSE

Згідно із розрахунками Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі Економіки (KSE Agrocenter), український аграрний сектор зазнав 40,2 млрд доларів США прямих та непрямих збитків внаслідок повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба центру у Телеграмі.

Зазначається, що українська галузь сільського господарства зазнала 8,7 млрд доларів прямих збитків (на 2,1 млрд більше, ніж оцінено у листопаді 2022 року). Найбільше збитків, а саме 6 млрд доларів, припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку і сховища для виготовленої продукції.

Непрямі збитки становлять 31,5 млрд доларів непрямих втрат (на 2,76 млрд менше, ніж оцінено у листопаді торік). Найбільше втрат у даній категорії пов’язано зі зменшенням виробництва рослинницької продукції, які становлять майже половину усіх непрямих втрат (14,3 млрд).

За даними центру, для відновлення галузі потрібно щонайменше 29,7 млрд доларів.

Як повідомлялося, за даними Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, сума прямих збитків, завданих рф українській інфраструктурі, промисловим об’єктам та виробничій логістиці, зросла майже до 50 млрд доларів.

Укрінформ
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