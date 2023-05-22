Міністри культури України, Польщі та Литви підписали декларацію «Люблінського трикутника»

23 травня 2023, 20:38

Міністр культури України Олександр Ткаченко зі своїми колегами з Польщі та Литви Пьотром Глінським і Сімонасом Кайрісом підписали декларацію "Люблінського трикутника".

Про це Ткаченко повідомляє у Телеграмі.

"З перших днів війни наша дружба та партнерство стають міцнішими. Сьогодні ми підписали декларацію "Люблінського трикутника", де вкотре зазначили згода підписантів підтримувати Україну в різних міжнародних форматах для захисту її культурної спадщини та цінностей, здійснювати обмін знаннями, надавати підтримку українським митцям та культурним фахівцям, сприяти відновленню України та створенню Європейського фонду для захисту та відновлення культурного та креативного сектору", - зазначив Ткаченко.

За його словами, це партнерство справді історичне.

"Якщо потрібно спільно воювати за інтереси України, я знаю, до кого звернутися", - підкреслив міністр.

За словами Ткаченка, програма відновлення України стосуватиметься й культурної спадщини.

Фото: Олександр Ткаченко, Телеграм