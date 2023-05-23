ПЦУ ухвалила рішення про перехід на новий календар – ЗМІ

Православна церква України у середу на Архиєрейському соборі ухвалила рішення про перехід на новий календар.
Про це повідомляє BBC Україна.
"Православна церква України – найпопулярніша релігійна організація країни – сьогодні (24 травня – ред.) затвердила повний перехід на новий календар", – йдеться в повідомленні.
Таким чином із 1 вересня 2023 року більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня.
Водночас не зміниться дата святкування Великодня та деяких інших свят.
Як повідомлялося, раніше про рішення щодо переходу на новий календар повідомила Українська греко-католицька церква.