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Суспільна думка
Культура
24 травня 2023, 19:55

ПЦУ ухвалила рішення про перехід на новий календар – ЗМІ

Православна церква України у середу на Архиєрейському соборі ухвалила рішення про перехід на новий календар.

Про це повідомляє BBC Україна.

"Православна церква України – найпопулярніша релігійна організація країни – сьогодні (24 травня – ред.) затвердила повний перехід на новий календар", – йдеться в повідомленні.

Таким чином із 1 вересня 2023 року більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня.

Водночас не зміниться дата святкування Великодня та деяких інших свят.

Як повідомлялося, раніше про рішення щодо переходу на новий календар повідомила Українська греко-католицька церква.

Укрінформ
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