Олександр Батраков: «Продовжую навіть під час війни роботу з розвитку спорту Луганщини»

25 травня 2023, 13:56

Депутат Сватівської районної ради від політичної партії «Слуга Народу» Олександр Батраков, попри те, що його рідна громада окупована, продовжує активно підтримувати спортсменів Луганщини.

«Травень став насиченим на спортивні події. З робочим візитом відвідав Київ і, зокрема, змагання з карате «Кубок України з карате Шотокан SKIF», щоби підтримати наших спортсменів.

Не полишаю роботу з розвитку спорту Луганщини. Завжди на зв’язку з нашими спортсменами: підтримую, за можливості допомагаю у вирішенні різноманітних питань. Переймаюся за кожного земляка та щиро радію їхнім успіхам», – розповів Олександр Батраков.

За словами депутата, каратисти Луганщини гідно представили свій регіон на змаганнях та здобули низку нагород.

Також Олександр розповів про ще один важливий захід, до якого долучився у столиці України.

«Узяв участь у ХІІ звітно-виборчій Асамблеї Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Разом зі спортивними функціонерами Луганщини заслухали звіт керівника Луганського обласного відділення НОКу за минулі п’ять років роботи та узгодили з колегами напрямки діяльності на наступні п’ять років роботи виконавчого комітету Луганського обласного відділення. Зі свого боку продовжуватиму й надалі робити все можливе для підтримки спортсменів Луганщини», – поділився Олександр Батраков.

Представники команди Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» разом зі спортивною родиною Луганщини щиро радіють успіхам наших спортсменів та самі постійно беруть участь чи ініціюють спортивні заходи. Депутати від «Слуги Народу» з Луганщини працюють над програмами з підтримки розвитку цієї сфери в регіоні, підтримують спортсменів та закликають земляків долучатися до занять спортом.