Забужко написала книгу про Україну на замовлення італійського видавництва

25 травня 2023, 20:25

Українська письменниця Оксана Забужко написала книгу «Найдовша подорож» на замовлення італійського видавця, оскільки європейці прагнуть з’ясувати правдиву історію України.

Про це Оксана Забужко сказала під час виступу на Львівському медіафорумі (LMF).

«Книгу «Найдовша подорож» мені замовив італійський видавець. І це перша книга, яку я написала, так би мовити, на замовлення за всю свою кар’єру. Запит був такий: поясніть нам, будь ласка, що ми пропустили в історичному контексті війни в Україні. І я сказала: перепрошую, маю почати з XVII століття. І я цю роботу зробила», - сказала Забужко.

«Найдовша подорож» - 90-сторінкове есе про два плани російсько-української війни: 30-літній і 300-літній. Книжка, вже вийшла українською та шведською мовами (видавництво Norstedts), вийде італійською (видавництво Einaudi), німецькою (видавництво Droschl), норвезькою (видавництво Kagge) та польською (видавництво Agora).

Письменниця наголосила, що зараз нарешті настав той час, коли українські автори перекладаються європейськими мовами і це надзвичайно важливо для перегляду російсько-українських відносин у історичному контексті.

«Українській історії просто не було місця в європейському наративі, допоки тривала не переглянута історія про Росію. Так, наша держава існувала в західних медіа, але її до 24 лютого 2022 року сприймали, як чорноземля, або передмістя, периферію великої Росії. «Законні околиці Росії» - цей термін використовувався ще у 30-х роках і те, що він досі на плаву, означає, що ми, як цивілізація стикаємося з дуже великими проблемами», - додала Забужко.

Але разом з тим, вона наголосила, що зараз відбувається дуже багато змін у цих питаннях і відносинах. Це сталося завдяки тому, що українська армія розбила стереотипи про «велику Росію» і її «непереможну армію».

Фото: RFE/RL