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Суспільна думка
Спорт
26 травня 2023, 21:35

Луганський спортсмен увійшов до п’ятірки кращих на чемпіонаті України з велоспорту

Вихованець відділення велосипедного спорту Луганської обласної школи вищої спортивної майстерності, кандидат у майстри спорту України Данило Сурженко посів 4 і 5 місце на чемпіонаті України з велосипедного спорту - маунтенбайк.

Про це повідомляє Управління молоді та спорту Луганської ОВА.

У змаганнях, які відбулися у Рівному, взяли участь 142 спортсмени з 15 областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської, Одеської, Луганської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та Києва.

Чотири дні хлопці та дівчата різного віку змагалися у категоріях крос-кантрі та шорт-трек.

Спортсмена з Луганщини підготував Сергій Воронін.

Нагадаємо, луганські велогонщики завоювали 13 медалей на чемпіонаті України.

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