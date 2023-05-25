Луганський спортсмен увійшов до п’ятірки кращих на чемпіонаті України з велоспорту

Вихованець відділення велосипедного спорту Луганської обласної школи вищої спортивної майстерності, кандидат у майстри спорту України Данило Сурженко посів 4 і 5 місце на чемпіонаті України з велосипедного спорту - маунтенбайк.
Про це повідомляє Управління молоді та спорту Луганської ОВА.
У змаганнях, які відбулися у Рівному, взяли участь 142 спортсмени з 15 областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської, Одеської, Луганської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та Києва.
Чотири дні хлопці та дівчата різного віку змагалися у категоріях крос-кантрі та шорт-трек.
Спортсмена з Луганщини підготував Сергій Воронін.
Нагадаємо, луганські велогонщики завоювали 13 медалей на чемпіонаті України.