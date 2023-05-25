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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Культура
27 травня 2023, 17:57

В Україні діє понад 500 безкоштовних майданчиків для вивчення державної мови

В Україні вже діє 511 безкоштовних майданчиків для вивчення та вдосконалення державної мови.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на інформаційний запит Укрінформу.

"В Україні діє 511 безкоштовних курсів, розмовних клубів та онлайн-ресурсів, які допоможуть вивчити і вдосконалити мову", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість майданчиків знаходяться у Київській області (69) та м.Києві (27), Львівській (79), Закарпатській (60) та Дніпропетровській (37) областях.

Найменшу кількість пропозицій для вивчення державної мови представлено у Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській областях.

Крім того, Уповноважений із захисту державної мови активно співпрацює з місцевою владою в частині відкриття нових безкоштовних курсів та розмовних клубів з опанування державної мови на території відповідної територіальної громади.

Інформація про нові майданчики для опанування державної мови постійно оновлюється та розміщується на вебсайті Уповноваженого із захисту державної мови в розділі «Опанувати мову».

В Україні на сьогодні функціонує 47 місцевих програм розвитку української мови.

Укрінформ
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