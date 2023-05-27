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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Економіка
28 травня 2023, 19:54

Україні довелося почати імпорт електроенергії з ЄС

Україна зверталась по аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Це відбувалося 27 травня з 21:00 до 22:00. Причина – необхідність покриття вечірнього піку споживання.

Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили: аварійна допомога є "ситуативним заходом швидкого реагування для балансування енергосистеми", а не комерційним імпортом.

"Причиною використання аварійної допомоги була нестача загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини здійснювавсь, але у вечірній час був незначним", – розповіли енергетики.

Водночас вони наголосили: наразі для покриття потреб електроенергії достатньо. Однак у вечірній час варто споживати електроенергію бережливо.

"Просимо ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00 включно, та переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч. Так ви зменшите навантаження на енергосистему у вечірній пік споживання та полегшите балансування енергосистеми", – нагадали в "Укренерго".

Тариф на електроенергію хочуть різко підвищити

Водночас уже з 1 червня в Україні можуть підвищити тариф на електрику – до 2,88 грн за кВт*годину, повідомляє Енергореформа. Нині тариф становить 1,44/1,68 грн – залежно від обсягів споживання.

Зазначається: запровадження таких змін дасть змогу покращити фінансові показники "Енергоатому" та "Укргідроенерго", "коштом яких покривається різниця в ринковій ціні та тарифами для населення". А також збалансувати ринок.

Водночас у комісії запевняють: у майбутньому тарифи потрібно "поступово приводити до ринкового рівня", який зараз становить близько 6 грн/кВт*годину.

Як повідомлялося раніше, планові ремонти енергетичної інфраструктури та об'єктів генерації в Україні відбуваються щоліта і зазвичай не призводять до відключень світла споживачам. Однак у 2023 році на українців чекає інша ситуація, оскільки через окупацію ЗАЕС та російські атаки знизилася загальна потужність енергосистеми України.

OBOZREVATEL
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