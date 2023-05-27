Спортсмени з Луганщини стали призерами чемпіонату України з плавання у ластах

30 травня 2023, 15:45

Луганські спортсмени-підводники завоювали дві медалі на чемпіонаті України з плавання у ластах для дорослих та юніорів.

Про це повідомляє Управління молоді та спорту Луганської ОВА.

Так, майстер спорту України міжнародного класу Денис Лєвін на дистанції 50 метрів пірнання зайняв друге місце та на дистанції 50 метрів плавання у ластах посів четверте місце.

Заслужений майстер спорту України Євген Степанчук на дистанції 100 метрів плавання в біластах виборов бронзову медаль.

Гліб Корнилов увійшов у вісімку кращих спортсменів-підводників України.

Змагання відбулися з 20 по 24 травня у Броварах. Всього за нагороди у різних дисциплінах змагалося понад 155 учасників із шести регіонів України.