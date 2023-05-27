Аграрії вже отримали 232 мільйони грантів на розвиток садівництва та теплиць

30 травня 2023, 15:12

Від початку року станом на 30 травня 2023 року 68 агропідприємств отримали на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства 232 млн грн урядової грантової допомоги.

про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що понад 187 млн грн отримали 60 агропідприємств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, ще понад 44 млн грн отримали 8 господарств на теплиці.

Упродовж тижня майже 30,5 млн грн отримали 7 фермерських господарств на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та теплиць. За умовами програми, тепер ці підприємці повинні найняти 30 постійних та 705 сезонних працівників.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів України на засіданні 23 травня додав шипшину та мигдаль до переліку плодово-ягідних культур, на висадження яких можна отримати грант за державною програмою підтримки розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Фото: minagro.gov.ua