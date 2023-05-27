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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
30 травня 2023, 15:41

У «лнр» пенсіонери не хочуть брати російський паспорт, а Сєвєродонецьк не цікавить будівельників

У самопроголошеній «лнр» відзначають вкрай низькі темпи паспортизації серед літніх людей.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Як повідомлялося раніше, для підвищення цих показників навіть впровадили виїзні мобільні бригади та волонтерів, які адресно оформлюють всі необхідні документи.
Однак, якщо взяти показники захопленої 15 місяців тому Міловщини, там лише менше 200 з понад 600 жителів громади, старших 80 років, отримали паспорт рф.

Крім того, заяви на перегляд пенсій за російським законодавством прийнято лише від 25 відсотків жителів «лнр», бо для цього необхідно обов’язково мати паспорт рф із позначкою про реєстрацію.

«Гастролерам-будівельникам вже не цікавий Сєвєродонецьк, бо більшість квартир вони вже встигли перевірити і ошукати неодноразово. Тому з кожним наступним разом до міста їдуть все менш освічені жителі рф. Дійшло до того, що вони не в змозі скласти кошторис та дефектні акти. Тепер шукають відповідних спеціалістів із місцевих», - пише ЛОВА.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку заборгованість з заробітної плати фактично по всім галузям.

Сєвєродонецьк онлайн
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