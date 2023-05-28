Затверджено порядок подачі документів за державною грошовою допомогою на здійснення поточних ремонтів

01 червня 2023, 09:16

Кабінет Міністрів України затвердив порядок подачі документів за державною грошовою допомогою на здійснення поточних ремонтів. Для її отримання відтепер можна не тільки використовувати Портал Дія, але й звертатися до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), до органів соціального захисту та нотаріусів. Паперова форма надання документів буде діяти паралельно із подачею заяв на Порталі Дія, інформує Урядовий портал.

Адміністратори ЦНАП, соцпрацівники та нотаріуси повинні:

встановити особу заявника або повноваження його представника;

заповнити заяву та подати її через Портал Дія;

роздрукувати заяву та підписати її у заявника;

видати примірник зареєстрованої заяви тому, хто звернувся за допомогою.

Черговість прийнятих до розгляду заяв визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) у порядку надходження повідомлень, незалежно від форми подачі документів.

єВідновлення — це державна програма грошової допомоги для відбудови житла, пошкодженого через бойові дії.

Допомога надається, якщо житло:

розміщене на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії;

підлягає відновленню;

не було відремонтоване самостійно.

Сума допомоги не може бути більшою, ніж 200 тисяч гривень.

На сьогодні до Реєстру пошкодженого та знищеного майна вже подано понад 15 тисяч заяв.