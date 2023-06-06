07 червня 2023, 19:30 ВПО можливо забезпечать майже безоплатним житлом: комітет Ради погодив законопроєкт Парламентський комітет із прав людини рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №9310 про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання на час війни. Про це повідомляється на сайті парламенту. Законопроєкт передбачає, що в період дії воєнного стану певні категорії внутрішньо переміщених осіб отримають право на безоплатне тимчасове проживання у державному житловому фонді. Таке право надаватиметься на весь період війни, без обмеження строків. Умови для надання такого житла вбачаються дві: Кабінет міністрів ще має визначити, які саме категорії ВПО отримають це право.

Право на проживання у такому житлі буде надаватися за умови повної оплати вартості комунальних послуг. Згідно з положеннями законопроєкту, фонд житла, призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб, формуватимуть органи місцевого самоврядування. Фонди житла формуються, зокрема, шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передання житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду. Засідання комітету відбувалось дистанційно у відеофрматі! Джерело: "ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА" Твітнути