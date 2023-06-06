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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
07 червня 2023, 19:30

ВПО можливо забезпечать майже безоплатним житлом: комітет Ради погодив законопроєкт

Парламентський комітет із прав людини рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №9310 про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання на час війни.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкт передбачає, що в період дії воєнного стану певні категорії внутрішньо переміщених осіб отримають право на безоплатне тимчасове проживання у державному житловому фонді.

Таке право надаватиметься на весь період війни, без обмеження строків.

Умови для надання такого житла вбачаються дві:

  • Кабінет міністрів ще має визначити, які саме категорії ВПО отримають це право.
  • Право на проживання у такому житлі буде надаватися за умови повної оплати вартості комунальних послуг.

Згідно з положеннями законопроєкту, фонд житла, призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб, формуватимуть органи місцевого самоврядування.

Фонди житла формуються, зокрема, шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передання житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду.

Засідання комітету відбувалось дистанційно у відеофрматі!

Джерело: "ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА"
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