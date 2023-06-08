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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Культура
09 червня 2023, 07:08

В Нью-Йорку на кінофестивалі покажуть 2 фільми про війну в Україні

На кінофестивалі Tribeca Film Festival у Нью-Йорку продемонструють дві документальні стрічки про розпочату росією війну в Україні.

Саме на кінофестивалі відбудеться світова прем'єра фільма "Правило двох стін" (Rule Of Two Walls) режисера Девіда Гутніка та продюсера Лієва Шрайбера, який минулоріч став амбасадором онлайн-платформи для збору коштів для України UNITED24. Також стрічку продюсували українки Ольга Бесхмельниціна та Наталія Лібет.

Друга стрічка про українсько-російську війну на Tribeca Film Festival – це короткометражний документальний фільм "Одна вагома причина" (One Good Reason) лауреатів премії Еммі Перрі Пельтца та Метью О'Ніла.

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