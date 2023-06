09 червня 2023, 07:08 В Нью-Йорку на кінофестивалі покажуть 2 фільми про війну в Україні На кінофестивалі Tribeca Film Festival у Нью-Йорку продемонструють дві документальні стрічки про розпочату росією війну в Україні. Саме на кінофестивалі відбудеться світова прем'єра фільма "Правило двох стін" (Rule Of Two Walls) режисера Девіда Гутніка та продюсера Лієва Шрайбера, який минулоріч став амбасадором онлайн-платформи для збору коштів для України UNITED24. Також стрічку продюсували українки Ольга Бесхмельниціна та Наталія Лібет. Друга стрічка про українсько-російську війну на Tribeca Film Festival – це короткометражний документальний фільм "Одна вагома причина" (One Good Reason) лауреатів премії Еммі Перрі Пельтца та Метью О'Ніла. irta-fax Твітнути