В окупантів Сєвєродонецька проблеми з оплатою праці

09 червня 2023, 11:32

За роботу людей у Сєвєродонецьку грошову заборгованість окупанти компенсують видачою харчів. Про це повідомляє Луганська ОВА.

В зруйнованому місті маже неможливо працевлаштуватися. Кошти є, здебільшого, у пенсіонерів та придприємців роздрібної торгівлі.

«Робота є в бюджетній сфері, але грошей на її оплату бракує вже декілька місяців. Окупаційна влада пропонує погасити заборгованість гуманітарної допомогою, яка надходить із рф», - пишуть у ЛОВА.

Також раніше керівник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк повідомив, що деякі робітники у Сєвєродонецьку отримують заробітну плату у вигляді гуманітарних наборів. До того ж, у місто гуманітарної допомоги завозиться дуже мало.

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