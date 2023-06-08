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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал / Регіональні
09 червня 2023, 11:00

Приватного підприємця з Луганщини підозрюють у допомозі окупантам у веденні війни проти ЗСУ

За повідомленням пресслужби Луганської обласної прокуратури (за матеріалами Сватівської окружної прокуратури) за даними слідства, в березні 2022 року власник агрофірм у с. Мілуватка Сватівського району добровільно розмістив військову техніку та розселив на території підприємств військовослужбовців рф і представників незаконних збройних формувань так званих «л/днр», які ведуть бойові дії проти ЗСУ.

Зазначається, що фігурант регулярно надавав обладнання, приміщення та територію підприємств для здійснення ремонту та заправки військової техніки окупантів. Крім того, підозрюваний добровільно передав власне майно та техніку для будівництва в районі села фортифікаційних та захисних споруд, які використовувались у збройному протистоянні проти ЗСУ. За допомогою техніки агропідприємства рились окопи та бліндажі.

Додається, що колаборант за рахунок власних грошових коштів закупив військове обладнання, яке в подальшому було передано окупаційним військам для подальшого ведення бойових дій вздовж лінії зіткнення на території Луганської області.

«За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той же строк та з можливою конфіскацією майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Луганської обласної прокуратури підкреслюють, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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