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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
16 червня 2023, 18:41

Тарифи на воду можуть зрости з 1 липня на 33%

"Укрводоканалекологія" настоює на підвищенні тарифів на воду, повідомив президент асоціації Дмитро Новицький на пресконференції. За його словами, рішення про збільшення тарифів мали прийняти ще в грудні минулого року, але його відклали спочатку до кінця опалювального сезону, а потім до червня цього року. Однак Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), досі не прийняла відповідне рішення.

Незважаючи на це, водоканали настоюють на введенні нових тарифів з липня з метою забезпечення споживачів якісною водою. Новицький зазначив, що водопровідна галузь зазнала збитків у 4,4 млрд грн минулого року, а з початку поточного року — вже 3,4 млрд грн. Основними факторами, що призвели до цих збитків, є зростання витрат на реагенти для очищення води, які через війну доводиться закуповувати за кордоном, а також збільшення витрат на електроенергію. Новицький вважає, що економічно обґрунтований тариф загалом має бути вищим, ніж запропонований, проте підвищення на 33% дозволить системі водозабезпечення стабільно функціонувати.

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