Пенсіонерам у Невському на Луганщині виплатили кошти та надали будівельні матеріали

16 червня 2023, 21:35

За інформацією Луганської обласної державної адміністрації (ОГА), жителям селища Невське на Луганщині, які отримують пенсію через "Укрпошту" та залишаються жити у селі, було виплачено кошти за півроку.

"Сьогодні нам вдалося організувати відповідні виплати для семи мешканців цього села. Вони не отримували пенсії майже півроку. Раніше було неможливо забезпечити належні умови безпеки для роботи фахівців обласного пенсійного фонду та "Укрпошти" в населеному пункті, який практично щоденно зазнає обстрілів", - йдеться у повідомленні ОГА.

За спільними зусиллями та з допомогою військових та Національної поліції жителям прифронтового Невського доставили та видали довгоочікувані гроші.

Крім того, для них було доставлено будівельні матеріали, які будуть використовуватися для тимчасового відновлення житла для тих, хто не бажає евакуюватися.