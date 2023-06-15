Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Регіональні
16 червня 2023, 21:35

Пенсіонерам у Невському на Луганщині виплатили кошти та надали будівельні матеріали

За інформацією Луганської обласної державної адміністрації (ОГА), жителям селища Невське на Луганщині, які отримують пенсію через "Укрпошту" та залишаються жити у селі, було виплачено кошти за півроку.

"Сьогодні нам вдалося організувати відповідні виплати для семи мешканців цього села. Вони не отримували пенсії майже півроку. Раніше було неможливо забезпечити належні умови безпеки для роботи фахівців обласного пенсійного фонду та "Укрпошти" в населеному пункті, який практично щоденно зазнає обстрілів", - йдеться у повідомленні ОГА.

За спільними зусиллями та з допомогою військових та Національної поліції жителям прифронтового Невського доставили та видали довгоочікувані гроші.

Крім того, для них було доставлено будівельні матеріали, які будуть використовуватися для тимчасового відновлення житла для тих, хто не бажає евакуюватися.

Джерело: "Луганська ОДА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: