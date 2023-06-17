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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
17 червня 2023, 13:15

ПриватБанк попередив клієнтів про технічні роботи

ПриватБанк повідомляє, що з 18 червня з 00:30 до 06:00 будуть проведені регламентні роботи, які призведуть до тимчасового припинення операцій з картками. Цю інформацію банк розмістив на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Метою цих робіт є поліпшення якості та безпеки платежів картками для клієнтів. Протягом зазначеного часу будуть призупинені операції з картками, включаючи функціонування банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

Зазвичай ПриватБанк обирає нічний інтервал з суботи на неділю для проведення регламентних робіт, оскільки цей час вважається менш активним для клієнтів. Однак, банк радить клієнтам враховувати цей інтервал та при необхідності важливих покупок або переказів, планувати їх на більш зручний час.

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