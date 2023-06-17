ПриватБанк попередив клієнтів про технічні роботи

17 червня 2023, 13:15

ПриватБанк повідомляє, що з 18 червня з 00:30 до 06:00 будуть проведені регламентні роботи, які призведуть до тимчасового припинення операцій з картками. Цю інформацію банк розмістив на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Метою цих робіт є поліпшення якості та безпеки платежів картками для клієнтів. Протягом зазначеного часу будуть призупинені операції з картками, включаючи функціонування банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

Зазвичай ПриватБанк обирає нічний інтервал з суботи на неділю для проведення регламентних робіт, оскільки цей час вважається менш активним для клієнтів. Однак, банк радить клієнтам враховувати цей інтервал та при необхідності важливих покупок або переказів, планувати їх на більш зручний час.