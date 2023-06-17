Тетяна Новикова: «У Кропивницькому допомога ВПО з Луганщини триває постійно»

18 червня 2023, 09:00

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації, до координаційного центру допомоги ВПО Луганщини в Кропивницькому за минулий тиждень звернулися понад 360 осіб. Роботу центру коментує депутатка Щастинської районної ради від «Слуги Народу» Тетяна Новикова, яка теж долучилася до його діяльності:

«У Кропивницькому допомога ВПО з Луганщини триває постійно. Щоденно працює відповідний координаційний центр. Мешканці Луганської області можуть звернутися по допомогу і в порядку живої черги отримати гуманітарні набори від держави, обласних адміністрацій з підконтрольної території України та міжнародних партнерів. Також у центрі періодично консультують лікарі, юристи, психологи – вимушені переселенці мають змогу отримати безоплатну консультативну допомогу від того чи іншого фахівця», - розповідає Тетяна Новикова.

За словами депутатки, вона постійно на зв’язку зі своїми земляками – мешканцями Щастинського району і завжди намагається допомогти у вирішенні того чи іншого проблемного питання.

«Стабільна робота гуманітарних штабів для ВПО з Луганщини по всій країні є важливою для підтримки наших земляків, які стали вимушеними переселенцями. Дякую всім, хто допомагає луганчанам.

Водночас зазначу, що важливою є не тільки гуманітарна, а й консультативна допомога – іноді люди розгублені і не знають, куди звернутися для вирішення того чи іншого питання. Різну необхідну інформацію надають і представники Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу». Звернутися можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 за телефоном: 073 554 4211», - зазначив голова Луганської обласної організації «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов