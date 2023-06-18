Зміни в тарифах на електроенергію для бізнесу в Україні з 1 липня 2023 року

19 червня 2023, 16:42

Згідно з повідомленням Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 липня 2023 року в Україні планується підвищення тарифу на електроенергію для бізнесу. Комісія має намір переглянути граничні ціни на електроенергію на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках вже 26 червня.

Зараз ціни на електроенергію для бізнесу становлять 2 000 грн/МВт-год у години мінімального навантаження (00:00-07:00 та 23:00-24:00) і 4 000 грн/МВт-год у години максимального навантаження (07:00-23:00). Однак, згідно з проектом рішення НКРЕКП, ці тарифи втратять чинність з 30 червня. Вже з липня будуть діяти нові граничні ціни:

Для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) - 2 714,00 грн/МВт-год.

Для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) - 5 428,00 грн/МВт-год.

Варто зазначити, що структура тарифу для бізнесу також включає тарифи оператора системи передачі та операторів системи розподілу, а також вартість послуг постачальника. Це означає, що кінцевий тариф може відрізнятися залежно від регіону, а загальна вартість електроенергії для бізнесу буде вищою.