Сєвєродонецький велосипедист Євген Ігнатов став переможцем Х Всеукраїнських літніх ігор ветеранів спорту

19 червня 2023, 20:03

У місті Біла Церква, з 14 по 18 червня, відбулися Х Всеукраїнські літні ігри ветеранів спорту пам'яті видатного велосипедиста М.М. Баки. У цих змаганнях на шосейному велосипедному спорті взяли участь ветерани спорту з усієї країни.

Одним із головних героїв цих змагань став Євген Ігнатов, тренер-викладач з велосипедного спорту КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області. Незважаючи на свій вік – 86 років, він вразив усіх своїм вражаючим спортивним досягненням.

У віковій категорії 80+ Євген Ігнатов здобув перемогу у трьох дисциплінах: індивідуальній гонці, груповій гонці на 20 кілометрів та гонці вгору на 1,5 кілометри. Його витривалість, сила та вольові якості заслуговують нашої повної вдячності та захоплення.

Зараз Євген Васильович готується до майбутніх змагань, зокрема, до Кубку Світу, демонструючи неймовірну фізичну форму та присутність духу. Його успіхи і відданість спорту є великим натхненням для колег та всіх оточуючих.

Ми щиро вітаємо Євгена Васильовича Ігнатова зі своїми новими спортивними досягненнями та бажаємо йому невичерпної енергії, міцного здоров'я та подальших перемог у його неймовірній спортивній кар'єрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині тенісист з Сєвєродонецька переміг в одиночному та парному розрядах клубних загань