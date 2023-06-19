«Ремонти» та зв’язок в окупованому Сєвєродонецьку сьогодні

20 червня 2023, 16:07

Ситуація в окупованому Сєвєродонецьку залишається напруженою. За інформацією Луганської обласної адміністрації, показові ремонти, які виконувалися російськими бригадами, були зупинені.

Зазначається, що майже всі робітники, які прибули з росії для виконання ремонтних робіт у зруйнованому місті, переїхали на Донеччину. У результаті залишилися лише місцеві жителі, які працюють практично без оплати за свою працю.

Крім того, в Сєвєродонецьку проблеми зі зв'язком стають все більш поширеними. Люди майже не мають змоги зателефонувати рідним. Колаборанти, що працюють на окупантів, продовжують виявляти та контролювати місця, де місцеві намагаються знайти сигнал і здійснити дзвінок.

Повідомляється, що окупанти спробували штрафувати тих, хто намагався зателефонувати. Проте, зважаючи на фінансову скруту, яка панує серед населення, ця практика не прижилася. Замість цього, окупаційні сили почали затримувати місцевих мешканців. За свідченнями очевидців, чоловіків направляють на 30 днів у підвал, а жінок - на 15 днів.

Ситуація в Сєвєродонецьку продовжує загострюватися, і місцеве населення залишається вразливим перед притиском окупантів.

* на фото допис користувачів соцмереж