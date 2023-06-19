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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
20 червня 2023, 18:06

ВПО отримають всі гарантовані виплати за червень

За останніми даними, станом на 20 червня, повна заборгованість щодо грошової допомоги на проживання для переселенців за перший та другий виплатні періоди червня була повністю погашена. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом, за цей період, було виділено понад 2,7 мільярда гривень на виплати внутрішньо переміщеним особам. Ця сума призначалась як щомісячна державна допомога на проживання. Зокрема, особам з інвалідністю та дітям надавалась допомога у розмірі 3 тисяч гривень, а для решти внутрішньо переміщених осіб - 2 тисячі гривень.

Міністерство закликає переселенців, які мають питання щодо виплат, звертатися до них за допомогою на цілодобову гарячу лінію з кризових питань за номером 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб за номером (066) 813-62-39.

Варто нагадати, що раніше виникала ситуація зі заборгованістю щодо виплат внутрішньо переміщеним особам за травень.

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