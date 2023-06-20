Окуповане Рубіжне. Акустична подія або прильот

21 червня 2023, 09:05

З'явилася «трєвожна» інформація про події, що сталися в Рубіжному, яку активно поширюють різні телеграм-канали.

Згідно з даними соціальних мереж, вчора, 20 червня, на центральному ринку окупованого Рубіжного стався «прильот» або ж «акустичне явище», причини якого залишаються невідомими. За іншою інформаціею – російські окупанти розмістили там техніку та створили невеликий склад на заздалегідь підготовленому місці.

На щастя, повідомляється, що цивільні мешканці не постраждали. Проте, наразі немає жодного офіційного підтвердження цих інформаційних повідомлень.

Нагадуємо, що цивільним мешканцям тимчасово окупованих територій слід триматись якомога далі від військових об’єктів та скупчень техніки і особового складу росіян.

Все буде Україна!

* Фото ілюстративне