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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
23 червня 2023, 13:46

Виробництву Bayraktar від компанії Baykar Makina в Україні бути

Відповідно до повідомлення турецького видання Akit, компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. Цю інформацію підтвердив генеральний директор Baykar, Халюк Байрактар.

За його словами: "Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні".

Завод, де будуть виготовлятися ці безпілотники, планують відкрити до 2025 року. Загальна сума запланованих інвестицій у підприємство становить 95,5 мільйонів доларів.

Байрактар також зазначив, що більшість підготовчих робіт вже виконані, і очікується, що завод буде електрифікований в липні.

Компанія Baykar заснувала українське ТОВ "Авіа Венчур" у 2019 році з метою будівництва двох заводів в Україні. Очікується, що саме це підприємство буде займатися виробництвом Bayraktar TB2 та Akıncı UCAV.

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