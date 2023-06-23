СБУ: 15 років тюрми - засуджено колаборанта з Луганщини

23 червня 2023, 14:03

За матеріалами Служби безпеки України ще одного колаборанта з Луганщини визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та заочно засуджено до тривалого терміну позбавлення волі.

Зловмисником є колишній головний державний інспектор пункту пропуску «Танюшівка» Луганської митниці.

З червня 2022 року він вступив на службу до так зв. «державного митного комітету лнр» та отримав від окупантів аналогічну посаду.

Попередньо пройшовши «професійну підготовку», він зайнявся митним оформленням вантажів, пропуском товарів та транспортних засобів, які перетинали тимчасово не контрольовану Україною ділянку кордону з рф, складав протоколи про адміністративні правопорушення.

Рівненський міський суд засудив колаборанта до 15 років позбавлення волі із забороною обіймати посади у правоохоронних органах України та в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, строком 15 років та з конфіскацією усього майна.

Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, до нього застосовано спеціальну процедуру заочного засудження.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання.

Наразі колаборант перебуває у розшуку.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно УСБУ у Рівненській області за процесуального керівництва обласних прокуратур.