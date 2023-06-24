Ситуація в Серебрянському лісництві та Білогорівці - Луганська ОВА

24 червня 2023, 13:11

За повідомленням Луганської ОВА, неподалік Серебрянського лісництва, російські сили продовжують атакувати південні напрямки, проте їхні атаки були зупинені українськими військовими. Незважаючи на втрати, росіяни продовжують наступ і намагаються прорватися. Згідно зі звітом, коли безпекова ситуація дозволяла, була організована доставка допомоги до звільнених населених пунктів, хоча присутність у цих районах є надзвичайно небезпечною.

Також, було зазначено, що Невське та Білогорівка були під авіаційним і артилерійським обстрілам з боку російських сил. З урахуванням цих фактів, ситуація на передовій залишається напруженою, а військовим доводиться ризикувати власним життям, щоб захистити нашу землю.

"Українські військові зуміли зупинити атаку ворога на південь від Діброви, але росіяни не здаються і продовжують наступ. На жаль, села Невське і Білогорівка також постраждали від обстрілів противника", - розповів Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.

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* Фото ілюстративне