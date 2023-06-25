У державному концерні Укроборонпром буде новий керівник

26 червня 2023, 12:48

Згідно з інформацією, що надана виданням "Економічна правда" з посиланням на власні джерела в уряді, Кабінет Міністрів затвердив Германа Сметаніна на посаді керівника концерну. Офіційно це рішення буде оприлюднено 26 червня, а набере чинності з 28 числа.

За даними видання, 31-річний Сметанін вже в суботу, 24 червня, був затверджений новим керівником. Він має значний досвід у сфері технічного виробництва, зокрема, раніше очолював харківський Завод імені Малишева. Працюючи як інженер-конструктор, він також виконував керівні посади на різних заводах, включаючи Львівський бронетанковий завод та завод імені Малишева. У 28 років він став директором Харківського бронетанкового заводу, а згодом призначений генеральним директором заводу імені Малишева.

Президент України Володимир Зеленський поставив перед Сметаніном три основні завдання: збільшення виробництва всього озброєння, боротьбу з корупцією в галузі та завершення реформи в оборонному секторі.

Одним з головних завдань нового керівника буде зменшення витрат на утримання концерну, які зараз складають 450 мільйонів гривень на рік. Відповідно, планується скоротити штат управлінської структури не менше ніж на 20%.

Згідно з джерелами видання, наразі керівник Укроборонпрому Юрій Гусєв зазнав провалу у ракетній програмі. Зокрема, президент Зеленський очікував, що українські ракети "Сапсан" (експортна назва "Грім-2") вже у травні 2023 року почнуть масово вражати російську військову інфраструктуру в глибині території рф. Проте, згідно з джерелами, ракетна програма не прогресує, а головний керівник сам був відповідальний за її координацію. Ситуація з "дроном на 1000 кілометрів" також є неясною.

За інформацією видання, Гусєв звернувся до президента Зеленського з проханням перевести його на дипломатичну роботу в одну з країн Європи, з якою Україна має близькі оборонні контакти. Наразі немає відомостей про реакцію президента на це звернення.