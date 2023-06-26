Електроенергія для бізнесу здорожчає до 80%

27 червня 2023, 13:40

За інформацією, отриманою від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 30 червня в Україні вступають в силу нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Ці ціни майже вдвічі перевищують попередні тарифи. Згідно з оголошеними змінами, вечірні піки споживання, з 19:00 до 23:00, будуть коштувати 7200 гривень за МВт-год, що на 80% дорожче, ніж раніше.

На новому ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановлені три рівні тарифів для різних часових проміжків протягом доби.

У період з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00 ціни зростуть на 50% і становитимуть 3000 гривень за МВт-год, порівняно з попередніми 2000 гривень за МВт-год.

ціни зростуть на і становитимуть за МВт-год, порівняно з попередніми за МВт-год. Для денних годин (7:00-19:00) тарифи підвищаться на 25%, з 4000 до 5000 гривень за МВт-год.

тарифи підвищаться на за МВт-год. У вечірній пік ( 19:00-23:00) гранична ціна буде встановлена на 80% вище , а саме 7200 гривень за МВт-год, у порівнянні з попередніми 4000 гривень за МВт-год.

гранична ціна буде встановлена , а саме за МВт-год, у порівнянні з попередніми за МВт-год. Мінімальна ціна на РДН і ВДР буде складати 10 гривень за МВт-год.

Щодо балансуючого ринку, максимальна гранична ціна встановлена на рівні 125% від ціни РДН, а мінімальна гранична ціна становить 0,01 гривні за МВт-год.

Варто зазначити, що з 1 червня Кабінет Міністрів України підвищив тарифи на електроенергію для населення до 2,64 гривень за кіловат-годину. Міністр енергетики Герман Галущенко називає цей крок вимушеним і пов'язує його з підготовкою енергетичної системи країни до наступної зими.