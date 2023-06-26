Підозра екс-рятувальнику з Луганщини в колабораціонізмі

27 червня 2023, 15:34

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області заочно повідомлено про підозру мешканцю м. Луганська у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, звільнений у 2015 році через проросійські погляди та невиконання наказу щодо виїзду на підконтрольну Україні територію командир відділення пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Луганській області вирішив побудувати кар’єру при окупаційній владі рф.

Підозрюваний навесні 2022 року добровільно обійняв посаду «начальника» митного посту «Просяне» державного митного комітету лнр».

До обов’язків фігуранта входить здійснення митного контролю, митне оформлення товарів та адміністрування платежів.

У своїй діяльності він дотримується нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на тимчасово окупованій території Луганщини.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За протиправні дії йому загрожує до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.