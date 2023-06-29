Підсумки завершення навчального року Луганщини

29 червня 2023, 17:18

Школи Луганщини завершили навчальний рік, в якому отримали освіту 30 тисяч дітей, в тому числі - 9 тисяч на окупованих територіях.

Незважаючи на військові дії і загрози, 400 учнів спроміглись отримати дистанційну українську освіту. Урочиста церемонія випуску медалістів шкіл Луганської області відбулася за підсумками 2022-2023 навчального року.

Згідно з повідомленням органів влади, 112 випускників шкіл отримали свідоцтва з відзнакою "За високі досягнення у навчанні", а 47 учнів були нагороджені срібними медалями. Крім того, 13 випускників шкіл Луганщини досягли високих результатів національного мультипредметного тестування, здобувши 200 балів з окремих предметів.

На Всеукраїнських учнівських олімпіадах вісім учнів стали переможцями з різних навчальних предметів. Також сім юних науковців отримали визнання на Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт.

Щиро вітаємо учнів, їх батьків та вчителів!

* фото ілюстративне