Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Регіональні
29 червня 2023, 17:18

Підсумки завершення навчального року Луганщини

Школи Луганщини завершили навчальний рік, в якому отримали освіту 30 тисяч дітей, в тому числі - 9 тисяч на окупованих територіях.

Незважаючи на військові дії і загрози, 400 учнів спроміглись отримати дистанційну українську освіту. Урочиста церемонія випуску медалістів шкіл Луганської області відбулася за підсумками 2022-2023 навчального року.

Згідно з повідомленням органів влади, 112 випускників шкіл отримали свідоцтва з відзнакою "За високі досягнення у навчанні", а 47 учнів були нагороджені срібними медалями. Крім того, 13 випускників шкіл Луганщини досягли високих результатів національного мультипредметного тестування, здобувши 200 балів з окремих предметів.

На Всеукраїнських учнівських олімпіадах вісім учнів стали переможцями з різних навчальних предметів. Також сім юних науковців отримали визнання на Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт.

Щиро вітаємо учнів, їх батьків та вчителів!

* фото ілюстративне

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: