З 1 липня Укрпошта підвищить тарифи

30 червня 2023, 19:57

Від початку повномасштабного вторгнення Укрпошта тривалий час не змінювала тарифи на доставку, але починаючи з 1 липня, Укрпошта мусить частково переглянути вартість послуг по відправленнях в Україні та за кордон. Згідно з новими тарифами:

вартість доставки відправлень "Укрпошта Експрес" збільшиться у середньому на 10 гривень для пересилання в межах однієї області та на 8 гривень для пересилання в межах всієї країни.

Крім того, з 1 липня будуть діяти нові тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт", де середнє підвищення становить 7 гривень на доставку по Україні та 10 гривень в межах окремої області.

Варто зазначити, що клієнти сплачуватимуть тільки за фактичну вагу відправлення, не переплачуючи за "повітря". Наприклад, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг в межах України становила 35 гривень, а після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 гривень. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 гривень, порівняно з попередніми 60 гривень.

Також зміни впроваджено для інших послуг. Вартість послуги "Укрпошта Документи" та вартість кур'єрського забору або доставки зростуть на 5 гривень.

З 1 липня також будуть внесені зміни у вартість доставки "дрібних пакетів рекомендованих" на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу. Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів.

Це перший перегляд цін на міжнародну доставку, який обумовлений зовнішніми факторами. Укрпошта готувалась до таких можливих змін, і починаючи з 1 квітня надає послугу пріоритетної доставки "дрібні пакети Prime" до 70 ключових країн світу. Використання саме цієї нової послуги дає можливість клієнтам отримати знижку до 18%.