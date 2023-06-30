Мінкульт зробив заяву на тлі обурення щодо українського дубляжу

30 червня 2023, 20:26

Міністерство культури вважає, що законопроєкт щодо статусу англійської мови не суттєво вплине на ринок українського дубляжу, натомість, стверджує, що ринок дубляжу насправді за час війни зріс, завдяки новим замовленням, зокрема, з ОТТ платформ, таких як Netflix.

У пресслужбі Мінкульту наголошують, що ринок дубляжу зазнав позитивних змін, оскільки з'явилися нові замовники, зокрема з онлайн-платформ. Зазначається, що українські фахівці дублюють велику кількість фільмів українською мовою, що вже забезпечує робочі місця та можливості для розвитку галузі. Пресслужба вважає, що стверджувати, будь-яким чином постраждає ринок дубляжу, буде не зовсім коректно, з урахуванням поточних обставин та наявності нових замовників.

Проте, Міністерство культури підкреслює, що законопроєкт, включаючи ті чи інші норми, буде обговорюватися у Верховній Раді та з фахівцями, тому існує можливість змін у документі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає надання англійській мові статусу міжнародної в Україні. Згідно з документом, у 2027 році усі англомовні фільми в кінотеатрах будуть транслюватися мовою оригіналу з українськими субтитрами. Проект отримав критику з боку київської творчої спілки акторів-дикторів, які стверджують, що це може негативно позначитися на індустрії українського дубляжу.