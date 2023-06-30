Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Культура
30 червня 2023, 20:26

Мінкульт зробив заяву на тлі обурення щодо українського дубляжу

Міністерство культури вважає, що законопроєкт щодо статусу англійської мови не суттєво вплине на ринок українського дубляжу, натомість, стверджує, що ринок дубляжу насправді за час війни зріс, завдяки новим замовленням, зокрема, з ОТТ платформ, таких як Netflix.

У пресслужбі Мінкульту наголошують, що ринок дубляжу зазнав позитивних змін, оскільки з'явилися нові замовники, зокрема з онлайн-платформ. Зазначається, що українські фахівці дублюють велику кількість фільмів українською мовою, що вже забезпечує робочі місця та можливості для розвитку галузі. Пресслужба вважає, що стверджувати, будь-яким чином постраждає ринок дубляжу, буде не зовсім коректно, з урахуванням поточних обставин та наявності нових замовників.

Проте, Міністерство культури підкреслює, що законопроєкт, включаючи ті чи інші норми, буде обговорюватися у Верховній Раді та з фахівцями, тому існує можливість змін у документі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає надання англійській мові статусу міжнародної в Україні. Згідно з документом, у 2027 році усі англомовні фільми в кінотеатрах будуть транслюватися мовою оригіналу з українськими субтитрами. Проект отримав критику з боку київської творчої спілки акторів-дикторів, які стверджують, що це може негативно позначитися на індустрії українського дубляжу.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: