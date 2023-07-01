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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Регіональні
01 липня 2023, 17:00

Синєгубов про можливу евакуацію у Вовчанській громаді

Харківська обласна військова адміністрація (ХОВА) звернулася до військових органів з проханням розглянути можливість примусової евакуаціі дітей з п'яти населених пунктів Вовчанської громади. Про це повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА, під час телемарафону "Єдині новини".

Причиною такого прохання є постійні обстріли прикордонних населених пунктів, що створює небезпечні умови для місцевих жителів, зокрема дітей.

Раніше у Вовчанську та Куп'янській громаді вже здійснювали евакуацію. Останній вивіз дітей з цих районів був успішним, і вдалося забрати 79 дітей до більш безпечних місць. Планується також провести евакуацію у двох-трьох інших населених пунктах.

Звичайно, місцевим мешканцям дають 3-5 днів, щоб зібрати необхідні речі та зв'язатися з волонтерами або Координаційним Центром. Після цього військові прибудуть і вивезуть людей в безпечні місця, як це вже було здійснено під час евакуації дітей із Куп'янського району до Рівненської області.

Затримки та проблеми з евакуацією виникають через те, що деякі батьки після вивезення дітей повертають їх назад на небезпечну територію, звідки їх забрали. Ситуація залишається складною.

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