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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
01 липня 2023, 18:52

Підвищення тарифів на воду відкладається?!

Уряд не схвалив рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це стало відомо з повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який розмістив інформацію у своєму каналі Telegram.

Слова прем'єр-міністра були наступними: "Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення".

Денис Шмигаль також доручив міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Він також наголосив на тому, що Уряд робить все можливе для забезпечення соціальної справедливості, збільшує пенсії, виплачує субсидії тим, хто потребує допомоги та надає допомогу регіонам для стабілізації тарифів на тепло і гарячу воду. Однак, непогоджені рішення НКРЕКП не відповідають політиці, прийнятій Урядом.

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