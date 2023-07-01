01 липня 2023, 14:17

В окупованій частині Луганської області з'явилась дивна ініціатива з підготовки медичних сестер прямо у школах. За повідомленням Луганської ОВА, нова навчальна програма передбачає заміщення дисципліни з безпеки життя предметом "Захист сім'ї", що має схожі риси з пропагандою зі шкільної парти.

Представник ОВА зазначив: "Крім того, в міносвіти росії формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів. Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань."

Ця історія стала продовженням раніше відомих випадків, коли окупанти забороняли цивільним мешканцям захоплених територій доступ до ліків першої необхідності. Причому, українці, які відмовилися від отримання російських паспортів, стали жертвами цієї дискримінації, не маючи можливості отримати необхідну медичну допомогу.