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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Культура
01 липня 2023, 16:06

"Незламна" Полякова у Лондоні очолила українську колону на Прайді

Оля Полякова, відома співачка, стала обличчям української колони прайду ЛГБТК+ у Лондоні, демонструючи свою підтримку рівних прав та свободи для всіх. На заході вона з'явилася в образі жінки-воїна "Незламна", який був інтерпретацією української супергероїні з коміксів.

Костюм був розроблений брендом Mü production, який регулярно створює концертні наряди для Олі Полякової. Інспірацією для цього образу послужила Україна та перша супергероїня коміксів - Диво-жінка. Костюм уособлював незламну та непокорену жінку, борця за справедливість, права людини та свободу у всіх її проявах.

На костюмі були присутні такі елементи, як великі золоті лати на плечах, ногах та браслети, що символізували броню воїна, що захищає її. Золотий плащ символізував золоті поля пшениці української землі. На голові Олі був великий золотий шолом/ірокез, що нагадував про індіанців черокі, які колись носили ірокез як символ сміливості та боротьби за свою землю та життя своїх близьких.

"Такі ж символи я несу зараз, коли наша країна виборює свою землю і життя", - пояснила Оля Полякова. У руці співачки блиснув інкрустований меч, який символізував готовність руйнувати стереотипи та боротися за свободу кожного.

Важливо зазначити, що учасники української колони, які ішли п'ятими, були вдягнені в чорне, цим вшановуючи пам'ять тих, хто загинув, захищаючи країну. Загалом у ході участі взяло більше 600 груп.

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