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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
03 липня 2023, 13:15

Маніпуляція тарифами: НКРЕКП скасувала підвищення на воду, але не відмовились це зробити

Згідно з повідомленням, опублікованим на офіційному сайті НКРЕКП, сьогодні, 3 липня 2023 року, Комісія скасувала рішення, прийняте раніше 29 червня 2023 року, про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Президент України, у період воєнного стану, висловив свою думку проти зазначеного рішення про перегляд тарифів, що послужило основою для скасування прийнятого рішення Регулятором. Крім того, Прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій з приводу даного питання.

Зазначено також, що Національна комісія не відмовляється від ідеї підвищення тарифів і планує розпочати консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами з метою знаходження "справедливого соціального рішення", яке допоможе забезпечити додаткові фінансові ресурси для водоканалів.

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