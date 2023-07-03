Маніпуляція тарифами: НКРЕКП скасувала підвищення на воду, але не відмовились це зробити

03 липня 2023, 13:15

Згідно з повідомленням, опублікованим на офіційному сайті НКРЕКП, сьогодні, 3 липня 2023 року, Комісія скасувала рішення, прийняте раніше 29 червня 2023 року, про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Президент України, у період воєнного стану, висловив свою думку проти зазначеного рішення про перегляд тарифів, що послужило основою для скасування прийнятого рішення Регулятором. Крім того, Прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій з приводу даного питання.

Зазначено також, що Національна комісія не відмовляється від ідеї підвищення тарифів і планує розпочати консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами з метою знаходження "справедливого соціального рішення", яке допоможе забезпечити додаткові фінансові ресурси для водоканалів.