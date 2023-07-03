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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Культура
03 липня 2023, 14:30

13 жертв удару росіян по Краматорську: Не стало Вікторії Амеліної

Кількість жертв російського ракетного удару по місту Краматорську зросла до 13 осіб. Серед жертв цього жахливого акту агресії була видатна українська письменниця Вікторія Амеліна, яка отримала несумісне з життям поранення, спричинене ракетним терором російських окупантів по ресторану 27 червня 2023 року.

Про втрату Вікторії Амеліної повідомили її колеги. У заяві культурної і правозахисної громадської організації ПЕН зазначено:

"З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року. Ми повідомляємо цю новину нині, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії та з їхньої згоди".

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Вікторії, а також усім тим, чиї життя забрала російська агресія упродовж останніх 10 років...

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