Шмигаль все пояснив: декілька причин для повернення податку на пальне

05 липня 2023, 21:06

Вимога міжнародних партнерів щодо повернення оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами відіграє важливу роль для України, оскільки це дає змогу країні самостійно забезпечувати фінансування бюджету та підтримувати Збройні сили. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході телемарафону «Єдині новини».

Угода з Міжнародним валютним фондом включає 19 вимог, серед яких поступове повернення податків на пальне. Зниження податків було введено на початку війни з метою полегшити фінансове навантаження на громадян. Однак повернення оподаткування є необхідним для забезпечення фінансування Збройних сил в повному обсязі. Це означає, що акцизи та податок на додану вартість (ПДВ) на бензин та дизель повертаються до рівня, який був до початку війни.

За словами Шмигаля, бюджет в мирний час становив 1,3 трлн гривень, але наразі потреби України становлять 1,8 трлн гривень лише для утримання та забезпечення армії. Уряд отримує підтримку від міжнародних донорів, зокрема Міжнародного валютного фонду, який у 2023 році надав бюджету понад 3,5 млрд доларів. Це дозволяє забезпечити фінансування бюджетної та соціальної сфери, включаючи пенсії та зарплати. Кожна гривня, яка збирається в українському бюджеті, спрямовується на потреби фронту, Збройних сил та сил безпеки.

За прогнозами Прем'єр-міністра, у липні можна очікувати зростання ціни на пальне приблизно до 5 гривень за літр. Хоча це збільшення не є критичним, воно стане важливим надходженням до бюджету, сприяючи підтримці Збройних сил у боротьбі з російським агресором.

З 1 липня в Україні було відновлено оподаткування пального згідно з довоєнними правилами та нормами. Зниження ставок ПДВ до 7% було введено на початку війни з метою підтримки ринку та компенсації втрат, пов'язаних з логістичними проблемами та забороною на російську продукцію. Зараз ставка ПДВ повертається до 20%, а акцизи збільшуються.

Повернення оподаткування пального згідно з довоєнними правилами та нормами є необхідним кроком для України, оскільки це дозволить забезпечити фінансування бюджету та потреби Збройних сил. Однак важливо зберігати баланс між фінансовим навантаженням на населення та потребами оборони країни.