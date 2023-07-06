Рекорд України по міжнародним резервам - майже $39 млрд - голова НБУ

06 липня 2023, 20:31

За останніми даними, Міжнародні резерви України досягли рекордного показника у майже $39 млрд в кінці червня, що стало найвищим рівнем за всю історію незалежної країни. Про це повідомив голова Національного банку України, Андрій Пишний. Він зазначив, що такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ підтримувати стабільність валютного курсу.

Пишний також зазначив, що в червні на рахунки уряду надійшло значне фінансування від різних міжнародних партнерів. Зокрема, Європейський союз надав Україні $1,6 млрд, США - $1,2 млрд, Світовий банк - $69,1 млн і Фінляндія - $15,0 млн. Ці кошти значно зміцнили міжнародні резерви країни.

Варто зазначити, що в червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом і отримала другий транш у розмірі $886,0 млн на початку липня. За словами голови Нацбанку, надходження від міжнародних партнерів були більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.

За даними на сайті Національного банку України, станом на 1 липня міжнародні резерви становили $38 млрд 995,5 млн, що є збільшенням на 4,5% у порівнянні з червнем. Цей рівень перевищив попередній історичний рекорд, встановлений 1 травня 2011 року, коли резерви становили $38 млрд 351,7 млн.

Зазначимо, що Національний банк України в червні зменшив обсяг інтервенцій для підтримки фіксованого курсу гривні до $1,798 млрд порівняно з $1,928 млрд у травні. Це стало можливим завдяки значному зовнішньому фінансуванню, яке надійшло до країни.