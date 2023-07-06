06 липня 2023, 13:07

Україна звертається до ЮНЕСКО через ракетний удар росії по історичній частині Львова. Ця подія стала приводом для негайних дій з боку української влади та звернення до міжнародних організацій.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив про це і наголосив на необхідності швидкої реакції ЮНЕСКО:

"Терміново офіційно повідомляємо ЮНЕСКО про це і, як завжди, чекаємо дій більших, ніж просто 'глибоке занепокоєння'. Держава, яка не шанує ані життя людей, ані пам'ять, ані історію чужої незалежної країни, не має жодного права бути повноправним членом міжнародних організацій", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Міністр також розповів про руйнування, спричинені ракетним ударом, та наголосив на їх великому значенні для історичної спадщини Львова. Один з постраждалих об'єктів - комплекс із 17 житлових будинків, який має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Ці будинки були побудовані для викладачів "Львівської політехніки" у 1930-х роках та занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

У пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики підкреслили, що руйнування такої цінної спадщини є злочином проти світової культури. Пошкодження житлових будинків, гуртожитків "Львівської пололітехніки" та шкіл у Львові підтверджують серйозні наслідки ракетного удару.

Російський ракетний удар по Львову став причиною смерті чотирьох осіб і поранення 34 людей. Ансамбль історичного центру Львова, який увійшов до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1998 році, постраждав від цього жорстокого насильства.