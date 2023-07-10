Шоста частина врожаю пшениці в Україні - на тимчасово окупованих територіях

10 липня 2023, 16:21

За даними супутникового аналізу, загальне виробництво пшениці в Україні прогнозується на рівні 25-26,5 мільйонів тонн у 2023 маркетинговому році. З цієї загальної кількості, 21-22 мільйони тонн пшениці передбачається зібрати на підконтрольних територіях, тоді як 4,1-4,4 мільйони тонн - на тимчасово окупованих територіях.

Відповідно до аналізу, врожайність пшениці на окупованих територіях виявилась нижчою, ніж на інших частинах України, хоча загальна врожайність в цілому вища порівняно з минулим сезоном. Показники середньої врожайності оцінюються на рівні 4,27 тонн на гектар для всієї України, 4,53 тонни на гектар на підконтрольних територіях та 3,3 тонни на гектар на окупованих територіях.

Зазначається, що загальна оцінка виробництва пшениці на цей рік майже рівна торішнім показникам, що пояснюється зменшенням посівних площ та збільшенням врожайності у порівнянні з попереднім роком. Проте, очікується, що врожайність буде трохи нижчою за середні показники останніх п'яти років (до початку війни) у 27,9 мільйонів тонн.

Наголошується, що аналіз передбачає збирання всієї посіяної пшениці, але не може надати інформацію щодо того, хто саме здійснив збірку пшениці та яку економічну вигоду з цього здобує Україна зі своїх родючих сільськогосподарських угідь, - підкреслили у NASA Harvest.