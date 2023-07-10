На рік подовжено дію безкоштовного роумінгу для українців у ЄС

10 липня 2023, 18:31

22 мобільні оператори в Європейському Союзі та 7 операторів в Україні домовилися продовжити угоду про скасування роумінгової плати для громадян України ще на 12 місяців, щоб забезпечити можливість зв'язку з рідними навіть під час перебування за кордоном. Про це повідомила Європейська комісія.

Європейська комісія підкреслила свою підтримку угоді між операторами в ЄС та Україні, яка спрямована на взаємне зниження тарифів для транскордонних дзвінків. Це дозволяє українцям, які знаходяться в Європі, зв'язуватися з рідними та друзями в Україні та навпаки.

Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) підтвердив ефективність цієї угоди, оскільки вона сприяла наданню доступних послуг транскордонних дзвінків.

Паралельно, Європейська комісія готується до інтеграції України в роумінговий простір ЄС і нагадує, що в квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію про приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.

Виконавчий орган Європейського Союзу підкреслює, що наступним кроком для України є приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС та прийняття остаточного рішення Радою Європейського Союзу.

Домовленість між операторами дозволяє мільйонам українців у ЄС спілкуватися з рідними в Україні без переплат, що має особливе значення через повномасштабне вторгнення росії та виїзд значної кількості українців до країн Європи.