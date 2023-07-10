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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
11 липня 2023, 18:36

Арешт колишньому голові Верховного суду Князєву продовжено - ВАКС

Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу у вигляді арешту колишньому голові Верховного суду, Всеволоду Князєву. Згідно з рішенням слідчого судді ВАКС, терміни утримання Князєва під вартою були продовжені до 8 вересня, проте з можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень. Про це повідомляє Центр протидії корупції у Telegram.

Якщо застава буде внесена, Князєв зобов'язаний буде дотримуватися ряду обов'язків, включаючи здачу закордонних паспортів, носіння електронного браслета та утримання від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними.

Також стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Польщі та Франції з запитами в рамках міжнародно-правової допомоги.

Нагадаємо, що 15 травня голова Верховного суду, Всеволод Князєв, був затриманий детективами НАБУ за хабар у розмірі 2,7 млн доларів. Частину коштів вилучили у нього вдома, а решту - у робочому кабінеті. Князєв знаходиться під арештом з 18 травня до 14 липня.

Джерело: "ВАКС"
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