Троє «керманичей відділів життєзабезпечення лнр» з Луганщини будуть осуджені

11 липня 2023, 19:50

Прокурори Старобільської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області передали до суду обвинувальні акти проти трьох громадян України, які займали керівні посади в органах так званої "Луганської народної республіки" ("лнр") відповідно до статті 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення російської федерації місцеві жителі прийняли проросійську позицію та залишилися на окупованій території регіону.

Один з обвинувачених, колишній власник фермерського господарства з села Новоолександрівка, був призначений "начальником відділу забезпечення життєдіяльності" у окупаційній адміністрації "Біловодського району лнр".

Ще дві жінки згодилися обійняти керівні посади в органах псевдовлади: одна очолила "відділ забезпечення життєдіяльності" у кількох селах Марківського району лнр, а інша стала керівником аналогічного підрозділу в адміністрації "Новоайдарського району лнр".

Псевдокерівників звинувачують у створенні незаконних структур та сприянні легалізації російської влади. Їм загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, а також можлива конфіскація майна.

Досудове розслідування проводили слідчі 3-го управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.