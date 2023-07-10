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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
11 липня 2023, 21:30

Нардепу та її помічниці оголошено підозру – САП

За даними Telegram-каналу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чинному народному депутату та її помічниці оголошено підозру у зловживанні владою.

Відповідно до слідчих даних, народний депутат разом зі своєю помічницею обіцяли громадянину організувати виїзд за кордон за грошову винагороду. Їх метою було забезпечити прийняття рішення уповноваженими особами обласної військової адміністрації щодо дозволу на виїзд за межі України. Крім того, вони зобов'язались внести інформацію про громадянина до Інформаційної системи "Шлях".

Пізніше, співучасники вислали звернення в благодійну організацію до однієї з районних військових адміністрацій. Згідно з цим зверненням, було прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через держкордон України, припускаючи, що він перевозитиме гуманітарний вантаж на територію України.

Після отримання дозволу, помічниця народного депутата зустрілась з громадянином і отримала другу частину обумовлених коштів - 2 800 доларів.

На даний момент триває досудове розслідування цієї справи, а правоохоронні органи продовжують збирати докази.

Джерело: "САП"
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